На Руси панически боялись 17 ноября.



Во вторник, 17 ноября 2026 года, народный календарь отмечает Еремин день, окутанный мрачными суевериями и страхом перед потусторонними силами. Православная церковь в эту дату вспоминает святых мучеников Никандра епископа и Ермея пресвитера, пострадавших за веру в первые века христианства.

Однако в крестьянском быту этот день заслужил пугающую репутацию времени, когда истончается граница между миром живых и обителью зла. Предки верили, что 17 ноября по заснеженным полям и темным лесам шастает нечистая сила, озлобленная приближением зимы и пытающаяся перед уходом в подземелье натворить как можно больше роковых пакостей. Крестьяне запирали тяжелые дубовые засовы, занавешивали окна и старались лишний раз не ступать за пределы двора, чтобы не стать жертвой леших, лихорадок или злых духов.

Смертельное табу: почему из избы нельзя было выносить огонь

Самый жуткий и нерушимый закон Еремина дня касался домашнего тепла. Крестьяне панически боялись выносить из дома хоть частичку печного огня. Существовало поверье: если 17 ноября дать соседу в долг горящий уголь, спичку или позволить ему разжечь сигарету от вашей печи, то вместе с теплом из избы навсегда уйдет жизненная сила. Нарушителя ждал неминуемый и страшный удар — в дом приходила тяжелая неизлечимая болезнь, которая выкашивала всю семью, или же наступала абсолютная, беспросветная нищета. Огонь считался душой жилища, и поделиться им в этот день приравнивалось к добровольной продаже собственной судьбы темным силам.

По этой же причине под жесточайшим запретом находились любые визиты. На Ерему не пускали на порог никого чужого, особенно незнакомцев. Верили, что под личиной странника может скрываться сама нечисть или человек с черным глазом, способный наслать порчу на скот и заставить детей чахнуть на глазах.

Огненная чистка и защита порога

Чтобы спастись от разгула нечисти, наши предки прибегали к радикальным защитным ритуалам. Хозяин дома брал раскаленную на углях железную кочергу и обходил с ней все углы, хлева и амбары, выжигая невидимое зло.

Особое внимание уделяли порогу — самой опасной границе, где сходились два мира. Его густо натирали чесноком или посыпали освященной солью. На подоконники раскладывали сухую полынь, чей горький запах, по поверьям, заставлял демонов бежать в ужасе.

Даже домашнему скоту в этот день уделяли повышенное внимание: хлева запирали на двойные замки, а над входом вешали обереги из колючих ветвей шиповника, чтобы защитить коров и коней от ночных нападений потусторонних сущностей.

О чем предупреждали зловещие приметы

Природа в этот день редко радовала теплом, посылая людям суровые знаки:

Если 17 ноября небо заволакивало низкой свинцовой пеленой, а солнце при закате казалось багрово-кровавым — ждали скорой и страшной метели, способной замести дороги до самых крыш.

Обильный снег, выпавший на Ерему, предвещал тяжелую, затяжную зиму и скудный будущий урожай.

Утренний иней на деревьях сулил резкое и мучительное падение температуры в ближайшие дни.

Урок предков для современных реалий

В сегодняшнем мире страхи перед злыми духами звучат архаично, но суть Еремина дня остается удивительно актуальной. 17 ноября — не лучший день для того, чтобы пускать в дом малознакомых людей, брать сомнительные кредиты или раздавать деньги взаймы.

Оградите себя от токсичного общения, проведите вечер в тишине и безопасности собственного дома, заприте двери и уделите время близким. Разумная осмотрительность, закрытость от сомнительных контактов и теплый очаг — лучшая защита от любых жизненных бурь, проверенная веками.