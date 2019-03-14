Нарядная Джоли вывела в свет неряшливых детей

В Голливуде прошла премьера фильма "Дамбо". В известный в Лос-Анджелесе кинотеатр "El Capitan" приехало множество знаменитостей: режиссер картины Тим Бертон, актрисы Ева Грин и Хелен Миррен, актеры Колин Фарелл, Денни Де Вито и другие.

Посмотреть киноадаптацию пришла Анджелина Джоли. Артистка появилась на мероприятии не одна – в окружении отпрысков. Звезду сопровождали 10-летние близнецы Вивьен и Нокс, 12-летняя Шайло и 14-летняя Захара. Старшие дети артистки – 15-летний Пакс и 17-летний Мэддокс, судя по всему, оказались слишком взрослыми для просмотра сказки о цирковом слоненке, который научился летать на своих ушах.

Примечательно, что для похода на премьеру Джоли выбрала роскошное белое платье в пол, в котором выглядела фантастически. Меж тем, ее дочери Шайло и Вивьен, облаченные в повседневную мальчиковую одежду, на ее фоне выглядели неряшливо.