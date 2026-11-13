Покалеченная Буйновым пенсионерка требует расплаты за 5 месяцев в больнице

Сбитая Александром Буйновым пенсионерка обязывает выплатить ей три миллиона рублей.



Громкий скандал вокруг 76-летнего певца Александра Буйнова вспыхнул с новой силой спустя почти два года после дорожного инцидента. Пенсионерка Алла Смирнова, попавшая под колеса иномарки исполнителя, решила добиваться справедливости через судебные инстанции. Женщина подала официальный иск против артиста, требуя выплатить ей три миллиона рублей в качестве компенсации за тяжелый вред здоровью и моральные страдания.

История началась еще в феврале 2025 года на одной из подмосковных трасс. По словам очевидцев, музыкант за рулем своего автомобиля не успел вовремя затормозить перед пешеходным переходом и сбил пожилую женщину прямо на зебре. Удар оказался серьезным: пострадавшая попала на больничную койку, где провела более пяти мучительных месяцев, восстанавливаясь после травм.

Как рассказал СМИ адвокат пенсионерки Дмитрий Соловьев, изначально представители Буйнова вели себя вполне сговорчиво. Сторона певца выходила на контакт и пообещала выплатить Смирновой миллион рублей, чтобы покрыть расходы на дорогостоящие лекарства, операции и реабилитацию. Однако вскоре эти разговоры сошли на нет: помощники артиста просто перестали отвечать на звонки, оставив искалеченную женщину один на один с бедой. Защитник также особо подчеркнул, что сам Александр Буйнов за все это время даже не соизволил принести личные извинения сбитой пенсионерке.

Юридическая судьба этого ДТП вызывает массу вопросов у общественности. Административное дело о нарушении правил дорожного движения расследовали ни много ни мало полтора года. В итоге летом 2026 года разбирательство попросту закрыли за истечением срока давности: установить степень виновности артиста следователи так и не успели. В итоге звезда сцены осталась с чистой биографией перед законом, а пострадавшая — с подорванным здоровьем и пустыми карманами.

Впрочем, у команды Александра Буйнова совершенно иной взгляд на происходящее. Концертный директор музыканта Сергей Пудовкин в разговоре с журналистами встретил претензии пенсионерки в штыки, назвав происходящее травлей и вымогательством. Менеджер утверждает, что лично предлагал полностью оплатить все чеки за лечение, однако пострадавшая сторона от этой помощи якобы демонстративно отказалась.

По версии Пудовкина, певец повел себя на дороге безупречно: не пытался скрыться, сразу же заглушил мотор, остался на месте аварии и лично пытался помочь пострадавшей до приезда медиков. Директор уверяет, что у них есть железные доказательства правоты — записи видеорегистратора и показания двоих независимых свидетелей. В окружении артиста уверены, что пожилую женщину попросту перекупили продюсеры скандальных ток-шоу, чтобы срежиссировать дешевую драму и заработать на травле народного любимца.