Как страшная болезнь убивает Началову

Знаменитая певица попала в больницу 8 марта. 38-летняя Юлия Началова пожаловалась на боли в ноге, – певица давно страдает из-за диабета. Через какое-то время артистка впала в кому. Исполнительнице был поставлен предварительный диагноз "рожа, заражение крови". Артистка находится в стабильно тяжелом состоянии.