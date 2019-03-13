Как страшная болезнь убивает Началову

Знаменитая певица попала в больницу 8 марта. 38-летняя Юлия Началова пожаловалась на боли в ноге, – певица давно страдает из-за диабета. Через какое-то время артистка впала в кому. Исполнительнице был поставлен предварительный диагноз "рожа, заражение крови". Артистка находится в стабильно тяжелом состоянии.
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