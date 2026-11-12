Врачи нашли способ навсегда избавиться от гипертонии без пожизненных лекарств

Обычно врачи выписывают препараты, которые помогают контролировать симптомы, но не устраняют первопричину болезни.

Международная команда исследователей под руководством Лондонского университета королевы Марии представила медицинскую методику, которая может изменить традиционный подход к лечению гипертонии. Новый метод позволяет воздействовать на причину болезни с помощью курса специальных препаратов.

Суть метода, получившего название EASI (пролонгированное ингибирование альдостеронсинтазы), заключается в точечной борьбе с гормональным сбоем, сообщает RidLife. Примерно у каждого десятого гипертоника давление повышается из-за первичного альдостеронизма. Это состояние, при котором в надпочечниках образуются небольшие доброкачественные узлы, вырабатывающие избытовое количество гормона альдостерона. Из-за этого организм задерживает соль и воду, сосуды сужаются, и давление растет. Раньше единственным способом лечения была операция по удалению надпочечника, но теперь ученые предложили медикаментозную альтернативу.

В ходе клинического эксперимента пациентам назначили курс нового препарата сроком от шести до двенадцати месяцев. Лекарство не просто сдерживало выработку гормона, но и привело к уменьшению гиперактивных клеток в надпочечниках, что дало эффект, сопоставимый с хирургическим вмешательством.

Когда исследователи проверили состояние добровольцев спустя два года после окончания приема всех лекарств, выяснилось, что уровень гормона оставался значительно ниже исходного, давление снизилось в среднем на 25 пунктов, а почти четверть участников смогла полностью отказаться от таблеток.

Медики отмечают, что этот метод эффективен не при всех типах гипертонии, а только при ее гормональных формах. Тем не менее, открытие открывает новые перспективы в кардиологии. Сейчас исследователи запускают более масштабную программу под названием ELIXIR, чтобы проверить, может ли курс таких препаратов стать полноценной заменой операциям для пациентов с определенными формами гипертонии.