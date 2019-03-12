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Март 12, 2019
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Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса

567

В столичном ресторане Lesnoy состоялась вечеринка по случаю предстоящего награждения музыкальной премией "Жара Music Awards", организованная Григорием Лепсом и Эмином Агаларовым. На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей, однако эффектнее всех оказалась ведущая Первого канала Яна Кошкина. Женщина продемонстрировала восхитительные формы в черном декольтированном платье с разрезом на юбке.

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