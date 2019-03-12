Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем

Более двух часов в театре имени Евг. Вахтангова продолжалась гражданская панихида по старейшему актеру Владимиру Этушу. Простится с мэтром пришли знаменитости: Клара Новикова, Наталья Варлей, Сергей Маковецкий, Алексей Панин и многие другие.