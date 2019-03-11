Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

В честь своего 70-летия Валерий Леонтьев закатил грандиозное шоу в Москве. Поздравить артиста с круглой даты пришли продюсер, композитор Игорь Крутой, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, а также его бывшая жена Алла Пугачева. Не сговариваясь, экс-супруги появились на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в нарядах красного цвета.