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Март 11, 2019
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Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

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В честь своего 70-летия Валерий Леонтьев закатил грандиозное шоу в Москве. Поздравить артиста с круглой даты пришли продюсер, композитор Игорь Крутой, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, а также его бывшая жена Алла Пугачева. Не сговариваясь, экс-супруги появились на юбилейном концерте Валерия Леонтьева в нарядах красного цвета.

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