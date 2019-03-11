Табаков вывел в свет резко сдавшую Зудину

В Москве прошла премьера первого нуара о Русском Севере "Мертвое озеро". Сериал снял режиссер дилогии "Духless" Роман Прыгунов. Посмотреть картину пришло множество знаменитостей, в том числе и актриса Марина Зудина. Говорят, после смерти Олега Табакова артистка сильно сдала: она перестала носить эффектные наряды, отдавая предпочтение удобству, а также якобы ушла в тень в театре. По слухам, чтобы расшевелить мать, актер Павел Табаков то и дело вытаскивает Марину Зудину в свет.
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