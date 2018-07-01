Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала

Сборная России по футболу вечером 1 июля встретилась в столичных "Лужниках" с Испанией. Упорный матч, во время которого "красная фурия" буквально давила соперников, завершился яркой серией пенальти: по истечению основного времени игры счет на табло был 1:1.

Спас команду капитан Игорь Акинфеев. Вратарь вытащил один из пенальти ногой. Некоторые болельщики уверены, что это была нога Бога.

Члены российской сборной не смогли сдержать эмоции после матча. Один из лучших игроков команды Денис Черышев разрыдался. Dni.Ru собрали самые яркие карды встречи.