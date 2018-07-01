Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала

Сборная России по футболу вечером 1 июля встретилась в столичных "Лужниках" с Испанией. Упорный матч, во время которого "красная фурия" буквально давила соперников, завершился яркой серией пенальти: по истечению основного времени игры счет на табло был 1:1.
Спас команду капитан Игорь Акинфеев. Вратарь вытащил один из пенальти ногой. Некоторые болельщики уверены, что это была нога Бога.
Члены российской сборной не смогли сдержать эмоции после матча. Один из лучших игроков команды Денис Черышев разрыдался. Dni.Ru собрали самые яркие карды встречи.
Западным знаменитостям не чуждо чувство прекрасного
Азиатская фитнес-модель Джоджо Бейби очаровала мир
Роскошная девушка затмила красавиц-россиянок
С годами дочь все сильнее похожа на певицу
Несколько сотен человек пришли в зал Чайковского
Мероприятие состоялось в одной из столичных школ
Фото 29-летней красотки пользуются бешеным успехом
Избранницы игроков собрались в России
Встреча сборных Ирана и Португалии закончилась ничьей
Россияне встретились с командой другого уровня
Неадекватный вооруженный мужчина требует 300 тысяч рублей
Совместной работе ведущих помешал денежный вопрос
Итогами хирургического вмешательства Егор Холявин остался доволен
Матч состоялся на арене "Лужники" в Москве