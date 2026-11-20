В системе здравоохранения столицы работают более пяти тысяч педиатров.

20 ноября, в Международный день педиатра, Сергей Собянин поблагодарил московских врачей за помощь детям и поддержку родителей. Поздравление мэр опубликовал в своем канале в Макс. В городском здравоохранении трудятся более пяти тысяч педиатров.

Развитие детской медицины в Москве включает обновление больниц, строительство новых корпусов и изменение организации помощи. Многопрофильный комплекс больницы святого Владимира, открытый в прошлом году, за первые 12 месяцев работы принял более 75 тысяч детей.

В столице продолжается модернизация Морозовской больницы. Еще один детский многопрофильный комплекс строят на улице Алябьева в районе Филевский Парк. На 2027–2029 годы намечено создание центра детской нейрореабилитации и ортопедии на базе больницы святого Владимира.

Сопровождение с первых дней жизни

Отдельные проекты рассчитаны на детей, которым требуется длительное наблюдение нескольких специалистов. Один из них — «Ранняя помощь», запущенный в прошлом году. Он охватывает малышей, родившихся недоношенными, с низким весом либо перенесших критическое состояние в первые дни жизни.

С семьями работают врачи, психологи, логопеды и педагоги центров ранней помощи и центров развития. Команды выявляют возможные нарушения развития, помогают вовремя начать помощь и сопровождают ребенка по мере роста и восстановления. К медицинским центрам прикреплены около четырех тысяч малышей.

Кроме того, в Москве открыли шесть специализированных детских центров по кардиохирургии, кардиологии и гастроэнтерологии. Одна команда ведет пациента на всех этапах: от обследования до лечения и контрольных осмотров. Под наблюдением находятся уже более шести тысяч детей.