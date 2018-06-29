Москва простилась с Андреем Дементьевым

Андрей Дементьев написал более сотни текстов эстрадных композиций, которые исполнялись повсюду. Проститься с поэтом в столичный Концертный зал имени Чайковского пришли знаменитые певцы и актеры. Артистка юмористического жанра Клара Новикова, актер и телеведущий Александр Олешко, певец Марк Тишман, поэт Илья Резник, скульптор Зураб Церетели и многие другие считали покойного "последним русским классиком".