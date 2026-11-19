Прямо сейчас в центре Ставрополя строится "Аксис Патриот" – жилой комплекс премиум-класса в формате private residence.

В обзоре рассказываем, что это за проект, чем он отличается от других, где расположен комплекс и какие решения формируют премиальный уровень проекта.

Что это за проект

«Аксис Патриот» — жилой комплекс в историческом центре Ставрополя. Застройщик позиционирует его как закрытую резиденцию с приватной территорией и общественными пространствами для жителей и их гостей. В материалах проекта этот формат обозначен как «private residence». Что это значит?

Private residence — это формат закрытой жилой резиденции с ограниченным доступом, приватной территорией и сервисами для жителей. Он включает охрану, консьерж-службу, собственные общественные пространства и инфраструктуру внутри комплекса. Всё это есть и в «Аксис Патриот».

Локация

Фото: пресс-служба «Аксис Патриот»

«Аксис Патриот» строится на пересечении улиц Артёма, Ленина и Мира. Это давно сформированный район в центре города с развитой инфраструктурой. Рядом находятся Ставропольский государственный аграрный университет, Северо-Кавказский федеральный университет и другие образовательные учреждения. Здесь же расположены различные поликлиники, медцентры, фитнес-клубы, театры, рестораны и магазины.

Железнодорожный вокзал находится примерно в 4 км, аэропорт — в 20 км. Центральное расположение позволяет совмещать приватную среду внутри комплекса с привычной городской инфраструктурой.

Квартирография и планировки

Фото: пресс-служба «Аксис Патриот»

В комплексе запланировано 678 квартир. Диапазон площадей в «Аксис Патриот» — от 27,6 до 382,6 м². Появятся квартиры разных форматов: компактные варианты, семейные квартиры с несколькими спальнями, крупные резиденции и двухуровневые планировки. На верхних этажах расположатся увеличенные квартиры и резиденции с террасами

Террасы рассчитаны на круглогодичное использование. Специально для этого там установлены тёплый пол и система водоотведения. Резиденты смогут насладиться временем на свежем воздухе, даже невзирая на похолодание.

Высота потолков в квартирах составляет 3–3,3 м. В сочетании с крупными окнами это увеличивает объём помещений и количество естественного света.

Благоустройство и среда

Фото: пресс-служба «Аксис Патриот»

Внутренний двор «Аксис Патриот» закрыт для автомобилей. Здесь предусмотрены зоны отдыха, площадки для детей и взрослых, спортивные пространства, всесезонное озеленение и арт-объекты. Вечером территорию дополняет архитектурная подсветка.

Общественные пространства продолжаются внутри дома. В проект входят гостевое лобби с камином, зоны для встреч и переговоров, многофункциональные помещения для бизнес-мероприятий и частных событий, а также развивающая игровая лаборатория для детей.

Жителям будет доступен сервис 24/7. В перечень услуг входят консьерж-служба, клининг, прачечная и химчистка. Консьерж сможет помочь с доставкой, поиском специалистов, бронированием и подготовкой мероприятий.

За счёт этого инфраструктура дома охватывает сразу несколько повседневных сценариев: отдых, встречи, работу, детский досуг и бытовые задачи.

Архитектура и инженерные решения

Фото: пресс-служба «Аксис Патриот»

Архитектура комплекса отсылает к советскому монументальному классицизму. В облике дома используются строгая геометрия, вертикальные акценты, церемониальные входные порталы и ступенчатый силуэт верхних этажей.

Фасады выполнен с применением вентилируемой системы и архитектурного бетона Kingstone, имитирующего натуральный камень. Для окон предусмотрен алюминиевый профиль с антибликовым покрытием, повышенной герметичностью и звукоизоляцией.

В проекте также заявлены бесшумные скоростные лифты, вентиляция и климат-контроль. Для удаления отходов будет работать вакуумная капсульная измельчительная система с дезинфекцией.

Система безопасности включает видеонаблюдение и распознавание лиц Face ID. Доступ на территорию комплекса будет контролироваться, что поддерживает заявленный формат приватной резиденции.

Для автомобилей появится механизированный многоуровневый подземный паркинг на 715 парковочных мест. В материалах проекта также заявлена персональная автоподача и возможность попасть к автомобилю на лифте со своего этажа. Это будет первый паркинг такого рода в Ставрополе.

Что формирует премиальный уровень проекта

Фото: пресс-служба «Аксис Патриот»

Премиум-класс «Аксис Патриот» складывается из нескольких характеристик одновременно: расположения в центре Ставрополя, архитектурной концепции, квартир с высокими потолками, крупных резиденций и террас, закрытого двора, механизированного паркинга, сервисов 24/7 и общественных пространств для жителей.

Итог

«Аксис Патриот» рассчитан на жителей, которым важны центральная локация, приватность, сервис, архитектура и развитая внутренняя среда. Премиальный статус здесь формируется через совокупность решений — от фасада и планировок до повседневного сервиса и инженерии дома.

Кроме того, Ставрополь занимает ключевую позицию в рейтингах инвестиционной привлекательности Юга России. Сейчас город находится в фазе активного развития и архитектурного обновления. В отличие от Краснодара и Ростова-на-Дону, где порог входа уже достаточно высок, Ставрополь предлагает отличные условия для бизнеса и инвесторов, а качество новой городской среды динамично растёт.

Узнать больше о проекте можно на официальном сайте