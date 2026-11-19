Комплекс "Василиса" проложит 2,56 километра тоннеля на южном участке Троицкой линии.

В ТиНАО начали прокладывать левый перегонный тоннель между будущими станциями «Ракитки» и «Десна». О старте работ Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере "Макс". Тоннель строят на южном участке Троицкой линии метро.

Работы выполняет тоннелепроходческий комплекс «Василиса». Ему предстоит пройти 2,56 километра вблизи Калужского шоссе. Диаметр тоннеля составит шесть метров, максимальная глубина — 39 метров. Завершение проходки намечено на 2027 год, а строительство правого тоннеля между этими станциями планируют начать в декабре 2026-го.

«Василиса» ранее прокладывала тоннели пяти линий московского метро: Сокольнической, Солнцевской, Большой кольцевой, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской.

Шесть станций до Троицка

Южное продолжение Троицкой линии протянется на 16,9 километра вдоль Калужского шоссе, от «Новомосковской» до «Троицка». На участке появятся «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Строительство ведется на всех шести станциях.

По словам мэра, доступ к метро получат более 450 тысяч человек, живущих или работающих в Троицке, Ватутинках и соседних поселениях. Время поездки до Большой кольцевой линии для них сократится почти вдвое. Ежедневный пассажиропоток новых станций ожидается на уровне свыше 185 тысяч человек.

На других перегонах южного участка также работают проходческие комплексы. В июле «Ольга» завершила левый тоннель между «Новомосковской» и «Сосенками», правый сейчас строит «Татьяна». «Натали» прокладывает тоннель от «Кедровой» к «Ватутинкам».

После завершения южного участка Троицкая линия соединит «ЗИЛ» с Троицком. Ее общая длина превысит 43 километра, в составе будет 17 станций.