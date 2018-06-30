Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир Последний звонок для дочерей Навки и Стриженовой Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Суббота 30 июня
Лента новостей
11:23
Развратные фото сестры Неймара
11:07
В МГТУ имени Баумана устроили кровавую бойню
10:56
Галкина растерзали за похабный танец перед детьми
10:35
Матч сборной России доверили судить голландцу
10:23
Кержаков публично издевается над убитой горем женой
10:05
Известный российский мультипликатор умер в 50 лет от рака
10:00
Страшные тайны: Лев Троцкий
21:57
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
21:54
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
21:50
50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру
21:40
Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны
21:36
В Москве внезапно закрывают фан-зону ЧМ-2018
21:29
Украинская певица взбесила небритыми подмышками и лобком
21:26
Дарья Мороз оголилась после слухов о разводе
21:01
Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
20:56
Обнаружена серьезная угроза для пользователей Android
20:53
Оставшийся без жены Лепс разбушевался в аэропорту
20:32
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
20:16
Юлия Пересильд рассказала о свадьбе с Алексеем Учителем
19:59
Известный футболист умер в 45 лет
19:45
Названа причина грызни в семье Кержаковых
19:38
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
19:36
Звезда "Папиных дочек" опубликовала "голое" фото
19:32
Отряхнулась и пошла дальше: Волочковой начхать на лапающих мужчин
19:01
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
19:00
Полицейского-драчуна из Волгограда отправили за решетку
18:38
Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
18:28
"ЕР": новую программу переселения из аварийного жилья нужно обсуждать публично
18:27
Названа лучшая песня века
18:21
Прилучный и Муцениеце всех обманули
17:45
Бутылка пива помогла непутевой матери усмирить младенца
17:45
"Единая Россия" проверила детские лагеря в регионах
17:40
"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
17:38
Внучку Крутого отдали чужой женщине
17:07
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
16:55
Бузова крупно подставила Киркорова
16:50
Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
16:46
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
16:38
Жалобы плачущей Кержаковой на мужа взбесили Водонаеву
16:35
Торговцев редкими животными сурово накажут
16:03
Найден эффективный способ избежать преждевременной смерти
16:01
Рост НДС не повысит цены на продукты
15:55
Подробности кровопролитной битвы Седоковой за маленькую дочь
15:44
"Еле хожу": 78-летняя Светлана Светличная серьезно больна
15:39
В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации
15:20
Совет на выходные
15:10
В могилу Дементьева положили полмиллиона рублей
14:54
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
14:50
Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань
14:39
В Арзамасе внедорожник вылетел с трассы и перевернулся
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это убьет Карину": неожиданное предложение Еремееву вызвало взрыв
Престарелого Джигарханяна взяла в оборот юная прелестница
Бесстыжая Рапунцель после родов занимается сексом с ребенком
"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
"Он не мужик вообще": Шурыгина раскрыла интимный секрет известного артиста
"Какой ад": почему Малахов наплевал на всех
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 30, 2018
просмотры: 123

Развратные фото сестры Неймара

567

Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран приехала в Россию, чтобы поддержать звездного родственника. Роскошная девушка затмила местных красавиц и разбила немало сердец. Однако сама Рафаэлла заявила, что влюбилась в Москву.

поделиться

комментарии

Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой

С годами дочь все сильнее похожа на певицу

567

Москва простилась с Андреем Дементьевым

Несколько сотен человек пришли в зал Чайковского

567

Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу

Мероприятие состоялось в одной из столичных школ

567

Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью

Фото 29-летней красотки пользуются бешеным успехом

567

Самые горячие цыпочки футболистов ЧМ-2018

Избранницы игроков собрались в России

567

Роналду "испугался" российских футболистов

Встреча сборных Ирана и Португалии закончилась ничьей

567

Полезная пощечина: как сборную России в Самаре громили

Россияне встретились с командой другого уровня

567

Дочь Навки в траурном платье пришла на выпускной

Дети знаменитостей отправились во взрослую жизнь

567

Российские выпускники ярко попрощались со школой

Тысячи парней и девушек отпраздновали окончание школьной жизни

567

Как менялся с годами Валерий Меладзе

Поклонники уверены, что годы продюсеру пошли на пользу

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

"Он не мужик вообще": Шурыгина раскрыла интимный секрет известного артиста

Звезда ток-шоу прокомментировала действия экс-партнера
Шоу-бизнес

Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева

Певец сильно сдал

Политика

Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа
Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы

Шоу-бизнес

Галкина растерзали за похабный танец перед детьми
Кержаков публично издевается над убитой горем женой
50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру
Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны

Проишествия

"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае
Опасное лекарство убивает москвичек
Лучший футболист России жестоко избил жену на людях

Lifestyle

Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Шоу-бизнес

Отплясывающая в прозрачной одежде Пугачева оказалась краше Орбакайте

Максим Галкин обнародовал семейное видео
Шоу-бизнес

Бузова крупно подставила Киркорова

Поп-король еще не комментировал произошедшее
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце всех обманули

Молодые люди наслаждаются загородным отдыхом
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд рассказала о свадьбе с Алексеем Учителем

Артистка рассказала о походе в ЗАГС в белом платье

Гороскоп

"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
Совет на выходные
Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли

Фоторепортажи

Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
Москва простилась с Андреем Дементьевым
Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу
Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью

Спорт

Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой

Регионы

Сожитель убил Маликову и съел ее соски
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru