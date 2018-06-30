Развратные фото сестры Неймара

Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран приехала в Россию, чтобы поддержать звездного родственника. Роскошная девушка затмила местных красавиц и разбила немало сердец. Однако сама Рафаэлла заявила, что влюбилась в Москву.