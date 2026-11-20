Стоило 20 ноября одолжить кому-то деньги, как они могли вмиг испариться.



В пятницу, 20 ноября 2026 года, народный календарь отмечает Федотов день. Православная церковь в эту дату чтит память святого мученика Феодота и с ним семи мучениц, пострадавших за христианскую веру в III веке.

В крестьянском быту этот день получил особое значение благодаря природным изменениям. Поговорка гласила: "Федот лед ведет". Считалось, что именно святой Федот берет в руки крепкий морозный молот и окончательно сковывает реки и озера прочным ледяным панцирем. Рыбаки и купцы с нетерпением ждали этой даты, ведь замерзшая вода позволяла открывать переправы и доставлять товары по санному пути, хотя ступать на первый лед требовало предельной осторожности.

Женские заговоры и прядильное ремесло

Главной особенностью дня на Руси было завершение осенних женских хлопот и активный переход к зимним ремеслам. Женщины собирались в теплых избах, доставали прялки и садились за прядение льна и шерсти. Существовало поверье: если в Федотов день загадать заветное желание и начать прясть новую нить, оно обязательно сбудется до наступления весны.

Особое место занимали молитвы святому Феодоту о защите семьи. Беременные женщины молились мученику о благополучных родах и здоровье будущего ребенка, веря, что святой убережет их от любых напастей в разгар зимних холодов.

Опасные табу: почему на Федота нельзя давать в долг

Энергетика 20 ноября требовала строгой финансовой и бытовой дисциплины, а список запретов соблюдали неукоснительно:

Главный и самый суровый запрет дня касался денег. Категорически запрещалось давать в долг любые суммы. Предки верили: одолжив деньги на Федота Ледостава, вы рискуете навсегда распрощаться с финансами, а вместе с ними отдать из дома собственную удачу.

Строго возбранялось принимать судьбоносные решения и строить планы на будущее — любые договоренности, заключенные 20 ноября, окажутся пустыми и принесут лишь убытки.

Нельзя было отправляться в дальнюю дорогу без крайней необходимости, а выходить на неокрепший лед рек считалось смертельным грехом и глупым риском.

Запрещалось беременным женщинам отказывать в любой просьбе или скупиться на милостыню: считалось, что это напрямую отразится на здоровье будущего малыша.

Избегали ссор и сквернословия с близкими: конфликт, вспыхнувший 20 ноября, мог затянуться на всю зиму и полностью разрушить мир в семье.

О чем шепчут ноябрьские приметы

Природа в этот день подавала четкие знаки, по которым крестьяне определяли погоду на всю зиму:

Если 20 ноября лед на реках вставал ровными, гладкими буграми — ждали отличного урожая хлеба в следующем году.

Обильный снегопад и сильный ветер предвещали метельную зиму и затяжные холода.

Если птицы с утра прятали головы под крыло и сидели нахохлившись — готовились к резкому и сильному похолоданию.

Обильный иней на деревьях сулил скорую оттепель, за которой последуют суровые морозы.

Урок предков для современной жизни

В ритме сегодняшней недели Федотов день напоминает о важности осторожности и порядка в делах. 20 ноября откажитесь от спонтанного шопинга, не берите кредитов и держитесь подальше от сомнительных финансовых авантюр.

Проведите вечер в уютной домашней обстановке, наведите порядок в личных делах, отдохните от суеты. Разумная экономия, осторожность на дороге и душевный покой помогут вам без потерь пережить этот сложный период и встретить приближающуюся зиму во всеоружии.