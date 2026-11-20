Покупка Ургантом элитной квартиры во Франции довела народ до белого каления.

Пока в российском телеэфире продолжают гадать о возможном возвращении одного из самых высокооплачиваемых телеведущих страны, сам он предпочитает укреплять свои тылы в Европе. Как стало известно, Иван Ургант стал владельцем сразу двух объектов элитной недвижимости во Франции. По информации Telegram-канала Shot, шоумен приобрел жилье в живописной коммуне Болье-сюр-Мер на Лазурном Берегу, неподалеку от Ниццы. Совокупная стоимость французских владений артиста оценивается примерно в 1,45 миллиона евро.

Апартаменты расположились в историческом здании, где до середины прошлого века работал знаменитый отель Le Bristol. Ургант вместе с супругой купил двухкомнатную квартиру на третьем этаже, а в придачу получил подвальное помещение для хозяйственных нужд. Новость о том, что уехавший артист продолжает скупать европейские квадратные метры, мгновенно вызвала шквал яростных откликов в социальных сетях.

Народный гнев оказался предсказуемо мощным. Пользователи интернета открыто возмутились тем, на какие средства приобретается роскошное жилье за рубежом, справедливо напоминая о баснословных гонорарах на федеральных каналах.

"Заработали в России, слили во Франции", — с возмущением пишут читатели в комментариях, обвиняя шоумена в выводе капитала. Другие пользователи добавляют без купюр: "Наших пенсионерам за ЖКХ нечем платить, а эти в телевизоре не знают, какую еще недвижимость прикупить".

Люди открыто задаются вопросом, где именно ведущий сколотил состояние, позволяющее ему приобретать исторические особняки за миллионы евро, в то время как обычные зрители сталкиваются с финансовыми трудностями. Покупка апартаментов на Лазурном Берегу стала для интернет-аудитории очередным триггером, в очередной раз обнажившим всю глубину пропасти между уехавшими кумирами и народом, чьими стараниями эти состояния и сколачивались.