Виктория Боня заговорила о смерти.

Любительница громких инфоповодов Виктория Боня на этот раз столкнулась с неподдельной человеческой болью, которая заставила ее отбросить весь привычный гламур и публично заявить о нависшем над ее домом горе.

Виктория Боня готовится к самому тяжелому испытанию — скорому расставанию со своей неизменной спутницей жизни. Блогерша вышла на связь с подписчиками в социальных сетях и сквозь слезы рассказала, что ее любимой кошке по кличке Мурочка осталось жить совсем недолго. Питомец прожил с телеведущей бок о бок целых 19 лет, став настоящим членом семьи, но почтенный возраст и неизбежные болезни берут свое.

Знаменитость призналась, что тяжело переживает приближающийся конец и не скрывает эмоций от своей аудитории. При этом звезда категорически отвергла любые советы подписчиков отвезти животное к ветеринарам для эвтаназии. По мнению Бони, лишать питомца жизни ради собственного спокойствия — это недопустимый поступок, который она считает настоящим преступлением против преданности.

"Девочки, я чувствую свою кошку. Я ее никуда не повезу. Издеваться над животным, мучить ее… Пусть она уходит с миром. Усыплять я ее не буду. Это предательство. Везти ее, чтобы мне стало легче? Возить ее по больницам в таком состоянии — это будет равным издевательству", — со слезами на глазах поделилась своими переживаниями Виктория в личном блоге.

Сейчас светская львица старается отбросить все дела и светские рауты, чтобы проводить с Мурочкой каждую свободную минуту. Она готовится к худшему развитию событий, но твердо намерена просто быть рядом до самой последней минуты, окружая старого питомца заботой и любовью, которые кошка преданно дарила ей все эти годы.