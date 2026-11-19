В 2026 году новые площадки и зоны отдыха появились в пяти районах ВАО.

Вешняки, Перово, Новокосино, Новогиреево и Косино-Ухтомский получили обновленные дворы и общественные пространства. О результатах благоустройства на востоке Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге. В жилых кварталах обустроили места для прогулок, детских игр и спорта.

Игровые городки и спортивные площадки

В Вешняках работы охватили два квартала. Между Вешняковской улицей, аллеей Жемчуговой и улицей Юности установили «Наукоград» — игровой комплекс, напоминающий кристаллическую решетку. Здесь же оборудовали площадки для мини-футбола, баскетбола и стритбола, тренажеры и места для работы на свежем воздухе.

В квартале между улицами Молдагуловой, Юности и Снайперской появились тематические пространства «Дивный лес», «Теремок», «Море», «Солнечная поляна» и «Лукоморье». Для отдыха поставили качели и шезлонги, территорию дополнили кленами и яблонями.

В Перове, между улицами Металлургов, Новогиреевской, Федеративным проспектом и 11-м проспектом Новогиреева, создали пять игровых зон. Обновленную хоккейную коробку дополнили теплой раздевалкой, рядом разместили теннисные столы и тренажеры. В другом квартале района обустроили места для шахмат, площадку для собак со снарядами для дрессировки и голубятню.

Космические дворы и футбол зимой

В Новокосине дворы между Суздальской и Новокосинской улицами оформили по-разному: наряду с оборудованием в экостиле здесь появились лунные станции и серебристая ракета. Для спорта предусмотрели баскетбольные и волейбольные площадки, воркаут и настольный теннис.

В Новогирееве у дома 50 на Зеленом проспекте создали универсальную спортивную площадку с трибунами. Рядом расположились тренажеры, турники и детская ракета с винтовой горкой.

В Косино-Ухтомском работы провели в семи дворах между улицами Летчика Павлова, Дмитриевского, Лухмановской и Святоозерской. Кроме игровых городков и воркаут-зон здесь появилось футбольное поле с искусственным газоном, пригодное для игры зимой.