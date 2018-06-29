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Июнь 29, 2018
просмотры: 123

Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой

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Этот фестиваль считается главным событием в области ландшафтного дизайна в России. На него  приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке искусств "Музеон" и в парке "Зарядье", таким образом, Moscow Flower Show – 2018 станет самым масштабным в своей истории. Ну а первыми красоту оценили звезды – актрисы Ольга Кабо, Алика Смехова и Светлана Светличная, поэт Лариса Рубальская, композитор Александр Журбин, певица Нина Шацкая. Приехала и Илона Броневицкая. Она стала так похожа на свою знаменитую маму, что кое-кто их даже перепутал!

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