Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой

Этот фестиваль считается главным событием в области ландшафтного дизайна в России. На него приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Впервые мероприятия фестиваля пройдут на двух центральных площадках города: в парке искусств "Музеон" и в парке "Зарядье", таким образом, Moscow Flower Show – 2018 станет самым масштабным в своей истории. Ну а первыми красоту оценили звезды – актрисы Ольга Кабо, Алика Смехова и Светлана Светличная, поэт Лариса Рубальская, композитор Александр Журбин, певица Нина Шацкая. Приехала и Илона Броневицкая. Она стала так похожа на свою знаменитую маму, что кое-кто их даже перепутал!
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