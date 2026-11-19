Человеческий организм продолжает хранить тайны, которые наука начинает разгадывать лишь с появлением передовых технологий.



Международная команда исследователей из Королевского колледжа Лондона, центра Гельмгольца в Мюнхене и Ноттингемского университета сделала масштабное открытие. В кишечнике человека обнаружили более 116 тысяч групп вирусов, большинство из которых до сих пор остаются абсолютно неизученными. Кроме того, ученые выделили 50 групп вирусов, которые напрямую связаны с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Новые данные помогут глубже понять устройство микробиома и его влияние на здоровье всего организма, сообщает Ridlife.

Как изучали вирусный мир

Чтобы заглянуть в эту микроскопическую вселенную, ученые проанализировали генетический материал из образцов стула участников. Специалисты определяли, какие вирусы и бактерии населяют кишечник, а также сопоставляли частоту их распространения. Выяснилось, что одни вирусные группы постоянно соседствуют с определенными бактериями, тогда как другие, напротив, встречаются рядом с ними крайне редко.

В исследовании использовали уникальные данные о здоровье, рационе и кишечных бактериях более одной тысячи добровольцев из британского реестра близнецов TwinsUK. Сравнение показателей близнецов показало удивительную картину: на формирование вирусного сообщества сильнее всего влияют факторы окружающей среды. Хотя генетика объясняет примерно 47 процентов вариаций общего вирусного разнообразия, большинство отдельных вирусных популяций зависят именно от внешних условий и образа жизни.

Вирусы, бактерии и синдром раздраженного кишечника

В ходе работы ученые обратили внимание на небольшую группу вирусов, в геноме которых обнаружились участки, связанные с неблагоприятным поведением бактерий. Такие агенты чаще фиксировались рядом с микроорганизмами, способными вызывать инфекции, и реже — в соседстве с полезными бактериями, расщепляющими пищевые волокна. Исследователи подчеркивают: это не значит, что вирусы сами по себе вызывают болезни, однако они служат маркером менее здорового микробного баланса.

Отдельные результаты масштабного исследования, опубликованные в авторитетном научном журнале Gut, позволили выявить 50 групп кишечных вирусов, связанных с синдромом раздраженного кишечника. Большинство из них у пациентов с СРК встречались реже, чем у здоровых людей. Это доказывает, что при данном синдроме меняется не только бактериальный состав, но и все микробное сообщество в целом. Многие из обнаруженных вирусов поражали бактерии, которые ранее уже связывали с развитием СРК.

Что это изменит в медицине

Авторы работы рассчитывают, что полученные данные лягут в основу более точных биомаркеров для диагностики. В будущем это поможет разработать принципиально новые подходы к лечению синдрома раздраженного кишечника и других патологий ЖКТ.

Однако впереди еще долгий путь. Ученым предстоит выяснить, способны ли вирусы напрямую влиять на обмен веществ бактерий и как именно меняются их взаимоотношения при различных заболеваниях. Это открывает новую главу в изучении микробиома, доказывая, что внутри нас обитает сложнейшая экосистема, от которой зависит наше самочувствие.