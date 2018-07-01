Чудо в "Лужниках": Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал

Расписание матчей ЧМ-2018 Таблица ЧМ-2018 Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
Порновидео российской певицы слили в Сеть
Буланова получила удар в спину от родного сына
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
партнеры
Воскресенье 1 июля
Лента новостей
20:53
Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
16:42
Звезда "Дома-2" пожаловалась на боли после операции на пенисе
16:12
Известного рэпера застрелили в Канаде
16:00
Беременную Собчак отчитали за пьяную поездку по центру Москвы
15:29
Дизайнер устроила грязный скандал на съемках "Давай поженимся"
15:05
Какие звезды признавались в любви к России
14:35
После разрыва с невестой Тимати подарил кольцо другой (видео)
14:03
Малахов отказался работать с Галкиным
13:44
Политический хаос грозит Тунису катастрофой
13:35
В Грузии разбился автобус с российскими туристами
13:22
Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
12:56
Исхудавший Якубович перестал жить с женой
12:00
Как Роналду попрощался с чемпионатом мира в России
11:39
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
10:56
Посягнувшего на деньги любовницы Джигурду жестко осадили
10:30
"Ночные волки" погорели на ограблении завода
10:19
Сын прилюдно унизил Таисию Повалий
09:58
Любовный гороскоп на июль 2018 года
09:30
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
19:10
Месси покидает Россию: Франция выбила Аргентину на ЧМ-2018
18:33
"Теперь счастлива": Энистон закрутила роман с голливудским режиссером
17:51
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
17:32
Пышнотелая красотка показала все
17:12
Наследник вынужден скрывать родство с Эппле
16:51
Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
16:16
Кейт Миддлтон посягнула на святое
15:41
"Теме лучше быть с Сашей": Шокирующее признание жены Кержакова
15:17
Похорошевший сын Королевой пошел по стопам Тарзана
14:46
Меган Маркл подстрекают к предательству
14:16
В Москве отмечают 20-летие Астаны
14:15
Московское метро увеличится в два раза
13:38
Полуголая Волочкова прикрыла срам чужой девочкой
13:20
Страшная травма изуродовала лицо мужа Лизы Боярской
12:47
Ксения Собчак ждет второго ребенка
12:21
"Я люблю тебя": Бузова нашла замену Тарасову
11:50
Возмутительное заявление супруги Казаченко
11:23
Развратные фото сестры Неймара
11:11
"Деловые Линии" уходят в отрыв
11:07
В МГТУ имени Баумана устроили кровавую бойню
10:56
Галкина растерзали за похабный танец перед детьми
10:35
Матч сборной России доверили судить голландцу
10:23
Кержаков публично издевается над убитой горем женой
10:05
Известный российский мультипликатор умер в 50 лет от рака
10:00
Страшные тайны: Лев Троцкий
21:57
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
21:54
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
21:50
50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру
21:40
Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны
21:36
В Москве внезапно закрывают фан-зону ЧМ-2018
21:29
Украинская певица взбесила небритыми подмышками и лобком
21:26
Дарья Мороз оголилась после слухов о разводе
21:01
Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
20:56
Обнаружена серьезная угроза для пользователей Android
20:53
Оставшийся без жены Лепс разбушевался в аэропорту
20:32
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
20:16
Юлия Пересильд рассказала о свадьбе с Алексеем Учителем
19:59
Известный футболист умер в 45 лет
19:45
Названа причина грызни в семье Кержаковых
19:38
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
19:36
Звезда "Папиных дочек" опубликовала "голое" фото
19:32
Отряхнулась и пошла дальше: Волочковой начхать на лапающих мужчин
19:01
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
19:00
Полицейского-драчуна из Волгограда отправили за решетку
18:38
Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
18:28
"ЕР": новую программу переселения из аварийного жилья нужно обсуждать публично
18:27
Названа лучшая песня века
18:21
Прилучный и Муцениеце всех обманули
17:45
Бутылка пива помогла непутевой матери усмирить младенца
17:45
"Единая Россия" проверила детские лагеря в регионах
17:40
"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
17:38
Внучку Крутого отдали чужой женщине
17:07
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
16:55
Бузова крупно подставила Киркорова
16:50
Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
16:46
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
16:38
Жалобы плачущей Кержаковой на мужа взбесили Водонаеву
16:35
Торговцев редкими животными сурово накажут
16:03
Найден эффективный способ избежать преждевременной смерти
16:01
Рост НДС не повысит цены на продукты
15:55
Подробности кровопролитной битвы Седоковой за маленькую дочь
15:44
"Еле хожу": 78-летняя Светлана Светличная серьезно больна
15:39
В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации
15:20
Совет на выходные
15:10
В могилу Дементьева положили полмиллиона рублей
14:54
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
14:50
Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань
14:39
В Арзамасе внедорожник вылетел с трассы и перевернулся
14:30
Отплясывающая в прозрачной одежде Пугачева оказалась краше Орбакайте
14:29
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае
14:22
Жертвой жуткой аварии в Татарстане стал сын бывшего главы Ижевска
14:09
Главные события Москвы
14:03
Неизвестная угроза станет причиной гибели Земли
13:59
Житель Коми закопал убитую им семью в выгребной яме
13:48
Москва простилась с Андреем Дементьевым
13:42
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
13:37
Известный футболист умер от кровоизлияния в мозг
13:35
Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"
13:30
Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева
13:30
Вставшая на защиту Кержакова Рудковская призвала его жену поумнеть
13:07
Опасное лекарство убивает москвичек
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Покалеченный сын-фрик Яковлевой: "Я хочу видеть насилие"
Возмутительное заявление супруги Казаченко
Бузову распекли за ужасающий провал на концерте
Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
Похорошевший сын Королевой пошел по стопам Тарзана
Странная реакция близких на вторую беременность Собчак
Спорт

Чудо в "Лужниках": Акинфеев втащил Россию в четвертьфинал

Игорь Акинфеев. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На стадионе "Лужники" в Москве со счетом 1:1 (3:4) завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России.Болельщики отмечают, что это была крайне напряженная игра.
прочитано 9507 раз

Выход российских футболистов из группы на чемпионате мира по футболу сам по себе стал историческим событием. Болельщики же, воодушевленные неплохим выступлением команды, возложили на футболистов еще большие надежды.

ПО ТЕМЕ

Назван состав сборной России на матч с Испанией

Испания вырвалась вперед в матче против России

Дзюба сравнял счет в матче против Испании

 Сборная России по футболу

Сборная России по футболу ЧМ-2018

Однако уже на 12-й минуте матча с командой Испании фанатов футбола из России ждало разочарование – первый гол в ворота нашей команды. При этом забил его Сергей Игнашевич. Мяч срикошетил от его ноги и принес заветное очко испанской сборной.

Эксперты отмечают, насколько с психологической точки зрения важно избегать голов на ранних этапах при встрече с сильным соперником на футбольном поле. К сожалению, российские футболисты оказались именно в такой ситуации.

Казалось бы угасшая надежда вновь возродилась ближе к концу первого тайма, когда Артем Дзюба успешно реализовал пенальти. Когда команды уходили на перерыв, счет на табло показывал 1:1. Как шутили не теряющие оптимизма пользователи Сети, это очень хороший показатель, ведь оба гола забили россияне.

Второй тайм матча прошел в напряженной борьбе, однако ни одна команда так и не смогла забить мяч в ворота соперников. К концу основного времени счет на табло по прежнему показывал 1:1. Было назначено дополнительное время – два тайма по 15 минут. Эксперты уверены, что они будут крайне напряженными для обоих сборных.

Первый короткий тайм дополнительного времени также не принес ни одного гола. Таким же напряженным, однако безрезультативным, оказался и второй тайм. Исход игры решила серия пенальти. Благодаря тому, что Игорь Акинфеев отбил два мяча мяч, а все российские футболисты реализовали свои пенальти, Россия смогла обыграть Испанию и вышла в четвертьфинал.

Отметим, форвард российской команды Артем Дзюба во время матча с Испанией выиграл 13 верховых единоборств в матче, показав лучший результат в турнире. Кроме того, он стал первым российским игроком, который забил в трех матчах ЧМ.

Еще один рекорд, однако сомнительного свойства, принес России Сергей Игнашевич. Он стал самым возрастным автором автогола за всю историю чемпионата мира. 

Автор: Геннадий Куприянов1 июля 2018, 19:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Лев Троцкий
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа

Шоу-бизнес

Опухшую Волочкову с красным лицом отправили к наркологу
Звезда "Дома-2" пожаловалась на боли после операции на пенисе
Беременную Собчак отчитали за пьяную поездку по центру Москвы
Дизайнер устроила грязный скандал на съемках "Давай поженимся"

Проишествия

Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае

Lifestyle

Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Шоу-бизнес

Странная реакция близких на вторую беременность Собчак

Народ притих
Шоу-бизнес

Сын прилюдно унизил Таисию Повалий

Не многие оценили шутку молодого человека
Шоу-бизнес

Исхудавший Якубович перестал жить с женой

Ведущий честно рассказал о том, почему не часто видит супругу
Происшествия

Жуткие подробности кровавого захвата заложников в Москве

Неадекватный вооруженный мужчина требует 300 тысяч рублей

Гороскоп

Любовный гороскоп на июль 2018 года
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
Совет на выходные
Федор Смолов покинет Россию

Фоторепортажи

Нога бога: как Россия Испанию на ЧМ-2018 обыгрывала
Какие звезды признавались в любви к России
Пышнотелая красотка показала все
Развратные фото сестры Неймара

Спорт

Пугачева задрала ногу, а Галкин показал пупок: как звезды болели на матче Испания – Россия
Сборная России ликует в раздевалке после победы (видео)
Черчесов объяснил сенсацию в 1/8 финала чемпионата мира
Спасший сборную Акинфеев сделал признание

Регионы

Сожитель убил Маликову и съел ее соски
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru