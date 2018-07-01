Какие звезды признавались в любви к России

Благодаря чемпионату мира по футболу тысячи болельщиков со всех уголков мира могут лично убедиться в невероятных красотах России. До этого наша страна не пользовалась большой популярностью среди туристов. Главным образом из-за банального незнания жителей других стран о российском гостеприимстве. Впрочем, западные звезды не мало говорили о достоинствах как всей страны, так и ее столицы. Некоторые звезды и вовсе признавались стране в любви.