Российский бренд рассказал о средствах с красной и черной икрой для лица и кожи вокруг глаз. В формулах есть пептиды, церамиды и PDRN.

Российский бренд BIOFRAME представил три средства для домашнего ухода с экстрактами красной и черной икры. В подборку вошли сыворотка для лица и два крема для кожи вокруг глаз. Формулы отличаются составом и способом применения. Во все три средства производитель добавляет ксенон.

Сыворотка с красной икрой и PDRN

В сыворотку Red Caviar Biological Cocktail вошли экстракт красной икры, спирулина и PDRN. Так называют фрагменты ДНК, которые в этой формуле получены из молок лосося и микроводорослей. В составе также есть ниацинамид, трегалоза, глицерин, сок алоэ и церамид NP.

Производитель предлагает использовать сыворотку для ухода за тусклой кожей и рекомендует наносить ее утром и вечером. Для сухой кожи в каталоге указан вариант нанесения под крем.

Крем с красной икрой для кожи вокруг глаз

Eye Cream Red Caviar — крем-концентрат для утреннего и вечернего ухода. Помимо экстракта красной икры, в формуле есть церамид NP, гидрогенизированный лецитин, глицерин и пептиды. Бренд позиционирует крем как средство для кожи, склонной к сухости, и заявляет, что он помогает сделать менее заметными мелкие линии и утреннюю отечность.

Ночной крем с черной икрой

Night Eye Cream Black Caviar рассчитан на вечернее применение. Крем содержит экстракт черной икры и пептиды. Средство предназначено для ухода за кожей вокруг глаз при сухости, заметных мимических линиях и снижении упругости.

Зачем в формулы добавили ксенон

BIOFRAME использует запатентованную технологию обогащения косметических составов ксеноном. По уверению производителя технология помогает компонентам формул проникать в кожу. В составы также входит антимикробный пептид SE-33, который помогает сохранять стабильность средств в течение срока годности.