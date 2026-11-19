Российский бренд BIOFRAME представил три средства для домашнего ухода с экстрактами красной и черной икры. В подборку вошли сыворотка для лица и два крема для кожи вокруг глаз. Формулы отличаются составом и способом применения. Во все три средства производитель добавляет ксенон.
Сыворотка с красной икрой и PDRN
В сыворотку Red Caviar Biological Cocktail вошли экстракт красной икры, спирулина и PDRN. Так называют фрагменты ДНК, которые в этой формуле получены из молок лосося и микроводорослей. В составе также есть ниацинамид, трегалоза, глицерин, сок алоэ и церамид NP.
Производитель предлагает использовать сыворотку для ухода за тусклой кожей и рекомендует наносить ее утром и вечером. Для сухой кожи в каталоге указан вариант нанесения под крем.
Крем с красной икрой для кожи вокруг глаз
Eye Cream Red Caviar — крем-концентрат для утреннего и вечернего ухода. Помимо экстракта красной икры, в формуле есть церамид NP, гидрогенизированный лецитин, глицерин и пептиды. Бренд позиционирует крем как средство для кожи, склонной к сухости, и заявляет, что он помогает сделать менее заметными мелкие линии и утреннюю отечность.
Ночной крем с черной икрой
Night Eye Cream Black Caviar рассчитан на вечернее применение. Крем содержит экстракт черной икры и пептиды. Средство предназначено для ухода за кожей вокруг глаз при сухости, заметных мимических линиях и снижении упругости.
Зачем в формулы добавили ксенон
BIOFRAME использует запатентованную технологию обогащения косметических составов ксеноном. По уверению производителя технология помогает компонентам формул проникать в кожу. В составы также входит антимикробный пептид SE-33, который помогает сохранять стабильность средств в течение срока годности.