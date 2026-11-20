Загадочная гибель известного музыкального критика продолжает обрастать конспирологическими теориями, доходящими до обвинений в цифровой фальсификации.

Смерть 58-летнего Сергея Соседова в якутском Нерюнгри по-прежнему вызывает множество вопросов у его друзей и коллег. Напомним, трагедия произошла 23 сентября в отеле "Дархан", куда журналист прилетел в качестве председателя жюри международного конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока". Официальное следствие сошлось на версии несчастного случая: критик поднимался по лестнице, потерял сознание, упал и получил фатальный перелом основания черепа, повлекший смертельное кровоизлияние в мозг.

Однако масла в огонь сомнений подлил директор того самого злополучного конкурса Виктор Беззубов. Мужчина публично усомнился в подлинности растиражированных в федеральном эфире кадров с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены последние секунды жизни журналиста. По словам организатора, походка Соседова на видео выглядит неестественно.

"Я видел его после приезда, это было в четыре утра. Он чувствовал себя нормально, нормально ходил, быстро передвигался. Потом он лег спать, а как проснулся, было около 16 вечера, вышел из номера. Я не был в тот момент в отеле и не видел его. Но в то, что я вижу сейчас на видео, мне не верится. На кадрах идет пожилой, уставший человек, еле передвигается. Он не был таким", — эмоционально заявил Виктор Беззубов в беседе с журналистами.

Организатор убежден, что опубликованный ролик кардинально отличается от той записи, которую полицейские изначально изъяли из отеля по горячим следам. Беззубов допускает, что кадры могли быть намеренно замедлены или вовсе созданы с помощью нейросетей, поскольку реальный Соседов двигался гораздо быстрее и бодрее. Он подчеркивает, что перед падением критик общался с персоналом и постояльцами, и никто из них не заметил у журналиста признаков тяжелого недомогания.

Чтобы поставить точку в этих опасных слухах, журналисты обратились за профессиональным комментарием к специалисту. Project manager AI-проектов Александр Жадан внимательно изучил спорную видеозапись и вынес свой вердикт, разрушивший теории о цифровом заговоре. Эксперт авторитетно заявил, что кадры являются подлинными, а никаких следов вмешательства искусственного интеллекта на них нет.

"На видео нет артефактов, которые бы вызывали сомнения. Артефакты — это побочные эффекты, ошибки или какие-то неочевидные закономерности, которые случаются в процессе работы нейросети, они искажают результат. Поскольку видео продолжительное, то есть возможность проследить в динамике. Обычно у роликов от AI где-то после 20 секунд единой сцены начинают расходиться детали: деформируются мелкие показатели, сцены, расходятся по форме или величине предметы. Это видео не выдает никаких особенностей, а то, что движения замедленные, нет, никто специально его не замедлял. Это стандартная частота для камеры наблюдения", — объяснил Александр Жадан.

Таким образом, техническая экспертиза подтвердила подлинность страшных кадров. Последние мгновения жизни Сергея Соседова, запечатленные камерой в якутском отеле, не были сгенерированы нейросетями. А странная медлительность критика на лестнице объясняется не цифровой подделкой, а накопившейся усталостью и трагическим стечением обстоятельств, оборвавших жизнь известного телеведущего в день рождения его покойного отца.