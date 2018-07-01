Черышев разрыдался после фантастической победы России

Сумасшедший по накалу матч одной восьмой чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании завершился феерической победой подопечных Станислава Черчесова. Наши игроки не могли сдерживать эмоций после финального свистка. Один из лучших футболистов сборной России - 27-летний Денис Черышев – заплакал от счастья.



На победу наших игроков над "Красной Фурией", как часто называют сборную Испании, надеялись. Но мало кто думал, что это действительно возможно. Тем не менее, подопечные Станислава Черчесова провели великолепный матч, показали четкую и слаженную командную игру.



Ну а когда прозвучал финальный свисток, никто не смог сдержать нахлынувшую волну эмоций. Денис Черышев, который является одним из самых результативных игроков сборной России на этом чемпионате, пустил слезу от счастья. Футболиста не было в стартовом составе сборной, на поле он вышел лишь на 61-й минуте, заменив Александра Самедова.

Публикация от ��+�� (@tianazvet) 1 Июл 2018 в 9:52 PDT

Не сдержал слез, правда, уже от обиды и разочарования, капитан сборной Испании, чемпиона мира и двукратный обладатель кубка Европы Серхио Рамос. Матч получился для его команды крайне тяжелым. "Красная Фурия" пыталась пробить крепкую оборону российской команды, вгрызалась в нее по мере своих сил, но все-таки не смогла добиться успеха.

Публикация от Real Madrid Ruling The World (@realmadrid_fx_) 1 Июл 2018 в 9:57 PDT

Публикация от EventSports507 (@eventsports507) 1 Июл 2018 в 9:51 PDT

После финального свистка было видно и подавленное состояние одного из ветеранов испанцев – 34-летнего Андреса Иньесты, одного из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола. Многие эксперты уверены, что это последний чемпионат мира в его карьере.

Напомним, матч 1/8 между командами России и Испании прошел на стадионе "Лужники" в Москве и завершился победой наших игроков со счетом 1:1 (3:4) по итогу послематчевых пенальти.