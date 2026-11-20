Модернизированный завод "Ларта Гласс" в Раменском городском округе Подмосковья приступил к выпуску особо прозрачного стекла длиной до 18,5 метра, которое ранее не производилось в России. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Производственные мощности предприятия после обновления позволяют выпускать до 292 тыс. тонн стекла ежегодно. До модернизации максимальная длина стеклянных листов составляла 6 метров.

В запуске производства принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Каждый новый завод, каждая новая площадка – это победа для нас. Мы заинтересованы, чтобы в регионе, в индустриальных парках появлялись современные, конкурентноспособные предприятия, которые могут реализовать себя в самых разных направлениях», – сказал Воробьев.

В ходе модернизации на заводе полностью заменили стекловаренную печь, обновили оборудование для подготовки сырья, охлаждения стекла, резки и упаковки. К реализации проекта привлекли китайских партнеров.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы уверены: именно сейчас важно продолжать инвестировать в развитие», – отметил генеральный директор «Ларта Гласс» Дмитрий Литвин.

Параллельно предприятие завершает подготовку к запуску производства многослойного безопасного стекла. В проект вложили 1,25 млрд рублей, включая 949,8 млн рублей льготного финансирования федерального Фонда развития промышленности. Новую линию планируют ввести до конца 2026 года, а во втором квартале 2027 года довести ее мощность до 2,3 млн кв. метров в год.

Модернизация производств в Подмосковье соответствует задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».