Мэр поблагодарил судей и сотрудников аппарата за работу и рассказал о поддержке судебных участков.

Мировой юстиции Москвы исполнилось 25 лет. Сергей Собянин направил поздравление мировым судьям, сотрудникам их аппарата и столичного департамента, который обеспечивает деятельность мировых судей. Текст телеграммы опубликован на портале мэра.

По словам Собянина, создание этого института четверть века назад сделало правосудие доступнее для жителей столицы. Сегодня мировые судьи ежегодно рассматривают миллионы административных, гражданских и уголовных дел. Их работа помогает защищать права москвичей и разрешать споры в разных жизненных обстоятельствах.

Мэр также отметил профессиональную подготовку судей: многие из них за прошедшие годы продолжили карьеру в федеральных судах. Он связал это с традициями столичной судебной системы.

Помещения, оборудование и цифровизация

Город обеспечивает условия для работы мировой юстиции. В Москве строят и реконструируют здания судебных участков, оснащают их современной техникой и внедряют цифровые решения. Всего в столице создано более 470 участков.

В поздравлении Собянин поблагодарил коллег за добросовестный труд, служение закону и вклад в укрепление правопорядка. Судьям и сотрудникам системы он пожелал здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.