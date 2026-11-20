В Москве завершили первую полноценную научную реставрацию фасадов Елоховского собора. Работы продолжались около двух лет.

Сергей Собянин осмотрел обновленный собор Богоявления Господня на Спартаковской улице, 15. Как сообщается на mos.ru, предыдущий ремонт фасадов проводили в 1980-х годах, однако научной реставрации тогда не было.

Куполам вернули исторический облик

До начала работ медное покрытие с позолотой имел только центральный купол. На остальных использовалась имитация. Теперь все купола обшиты небольшими квадратными элементами из листовой меди и покрыты сусальным золотом. Площадь золочения составила около 850 квадратных метров. На малых барабанах также обновили деревянный каркас.

В 2025–2026 годах специалисты привели в порядок около семи тысяч квадратных метров фасадов. Они сняли загрязнения и поздние покрытия, восстановили поврежденную кирпичную кладку, белокаменные колонны, карнизы, наличники и лепнину. Мозаики и живописные композиции очистили и законсервировали.

В мастерских отреставрировали деревянные двери и витражи. На колокольне восстановили позолоченные часы, обращенные на четыре стороны света. На крыше усилили стропила, заменили обрешетку и уложили листовую сталь. Работы на кровле охватили около 1,6 тысячи квадратных метров.

Поддержка исторических храмов

Нынешнее здание собора построили в 1845 году по проекту Евграфа Тюрина. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В предшествовавшем ему храме в 1799 году крестили Александра Пушкина.

Собянин также поздравил Патриарха Кирилла с 80-летием. По словам мэра, одновременно завершился ремонт храма Христа Спасителя. С 2011 года реставрационные работы по городским программам проводились в 137 храмах Москвы. В 2026 году они идут на 30 объектах, на 2027 год запланированы работы еще на 12.

Во время Великой Отечественной войны на колокольне собора действовал пост противовоздушной обороны. Священники и прихожане собирали деньги для фронта: за четыре года они направили в фонд обороны 835 200 рублей, еще 535 100 рублей — на подарки бойцам Красной армии. После войны храм получил статус патриаршего.

Сегодня в соборе хранятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского. Их передали верующим и доставили сюда в 1947 году. Здесь погребены патриархи Сергий и Алексий II. При храме работают воскресная и хоровая школы, молодежный клуб, проходят занятия для желающих изучить основы православной веры.

В числе объектов, где на следующий год намечены реставрационные работы, — церковь Иоанна Предтечи под Бором, церковь Покрова в Рубцове и Сергиевская трапезная Высоко-Петровского монастыря. В храме Петра и Павла на Новой Басманной улице планируют воссоздать иконостас нижнего храма.

Город также помогает благоустраивать территории и подключать церкви к коммуникациям. В 2014–2026 годах благоустройство провели у 86 храмов на общей площади более 90 гектаров. К инженерным сетям подключили 157 новых храмов.