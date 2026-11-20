Сергей Собянин осмотрел обновленный собор Богоявления Господня на Спартаковской улице, 15. Как сообщается на mos.ru, предыдущий ремонт фасадов проводили в 1980-х годах, однако научной реставрации тогда не было.
Куполам вернули исторический облик
До начала работ медное покрытие с позолотой имел только центральный купол. На остальных использовалась имитация. Теперь все купола обшиты небольшими квадратными элементами из листовой меди и покрыты сусальным золотом. Площадь золочения составила около 850 квадратных метров. На малых барабанах также обновили деревянный каркас.
В 2025–2026 годах специалисты привели в порядок около семи тысяч квадратных метров фасадов. Они сняли загрязнения и поздние покрытия, восстановили поврежденную кирпичную кладку, белокаменные колонны, карнизы, наличники и лепнину. Мозаики и живописные композиции очистили и законсервировали.
В мастерских отреставрировали деревянные двери и витражи. На колокольне восстановили позолоченные часы, обращенные на четыре стороны света. На крыше усилили стропила, заменили обрешетку и уложили листовую сталь. Работы на кровле охватили около 1,6 тысячи квадратных метров.
Поддержка исторических храмов
Нынешнее здание собора построили в 1845 году по проекту Евграфа Тюрина. Оно имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. В предшествовавшем ему храме в 1799 году крестили Александра Пушкина.
Собянин также поздравил Патриарха Кирилла с 80-летием. По словам мэра, одновременно завершился ремонт храма Христа Спасителя. С 2011 года реставрационные работы по городским программам проводились в 137 храмах Москвы. В 2026 году они идут на 30 объектах, на 2027 год запланированы работы еще на 12.
Во время Великой Отечественной войны на колокольне собора действовал пост противовоздушной обороны. Священники и прихожане собирали деньги для фронта: за четыре года они направили в фонд обороны 835 200 рублей, еще 535 100 рублей — на подарки бойцам Красной армии. После войны храм получил статус патриаршего.
Сегодня в соборе хранятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского. Их передали верующим и доставили сюда в 1947 году. Здесь погребены патриархи Сергий и Алексий II. При храме работают воскресная и хоровая школы, молодежный клуб, проходят занятия для желающих изучить основы православной веры.
В числе объектов, где на следующий год намечены реставрационные работы, — церковь Иоанна Предтечи под Бором, церковь Покрова в Рубцове и Сергиевская трапезная Высоко-Петровского монастыря. В храме Петра и Павла на Новой Басманной улице планируют воссоздать иконостас нижнего храма.
Город также помогает благоустраивать территории и подключать церкви к коммуникациям. В 2014–2026 годах благоустройство провели у 86 храмов на общей площади более 90 гектаров. К инженерным сетям подключили 157 новых храмов.