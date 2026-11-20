Спецпроект "Время возможностей" вновь объединит предпринимателей, которые подготовят мероприятия и акции на своих площадках.

В зимнем сезоне городского проекта «Зима в Москве» снова пройдет спецпроект «Время возможностей». Компании смогут предложить скидки, провести бесплатные мероприятия и познакомить жителей со своими товарами и услугами. Город поможет участникам рассказать об этих предложениях, сообщается на mos.ru.

Летом к инициативе присоединились более 2,6 тысячи предпринимателей. Они подготовили свыше 5,9 тысячи специальных предложений. Активнее всего участвовали магазины, кафе, рестораны и предприятия сферы услуг. Среди участников также были представители индустрии красоты, культуры, спорта, образования, творчества и гостиничного бизнеса.

Как город помогает привлечь клиентов

Предложения бизнеса размещали в туристическом сервисе Russpass, продвигали в геосервисах и освещали в СМИ. Дополнительно компании получали «Бизнес-бокс» с инструментами для развития своего дела. В зимнем сезоне участникам, которые проведут мероприятия на собственных площадках, также обещают информационную поддержку и зимний «Бизнес-бокс».

Некоторые компании участвуют регулярно. Например, прошлой зимой более 30 ресторанов «Якитория» угощали гостей облепиховым чаем. Сеть Modi проводила акцию с масками для лица: третью дарили при покупке двух. Салоны Familyart предлагали новым клиентам скидку на услуги, а рассказать об этой акции помогли телевизионный сюжет и городские билборды.

Для детского центра «Академия маленьких наук» спецпроект стал способом познакомить семьи района с занятиями. Его основательница Юлия Воронина проводила мастер-классы и предлагала специальные условия на занятия по созданию новогоднего декора.

Где подать заявку

Присоединиться к спецпроекту можно через портал «Время возможностей для бизнеса», выбрав раздел «На своей площадке». По вопросам участия доступны бесплатные консультации ГБУ «Малый бизнес Москвы» на сайте МБМ и по телефону +7 495 225-14-14.

Помимо мероприятий на своих площадках, проект «Зима в Москве» предусматривает другие форматы сотрудничества: лекции и мастер-классы на городских пространствах, оформление новогодних елей и катков, собственные бренд-зоны и участие в сезонных фестивалях.