Брак Дмитрия и Полины Добровых распался в сентябре 2025 года.

Союз известного телеведущего Дмитрия Диброва и его молодой избранницы Полины долгие годы казался окружающим эталоном гармонии, где мудрый и опытный мэтр оберегает свою юную музу. Однако после того, как пара официально оформила развод, наружу начали всплывать весьма неожиданные подробности изнанки звездного быта. Полина Диброва, отдавшая браку с шоуменом 16 лет жизни, нарушила молчание и в откровенном интервью психологу шокировала своим признанием.

Оказалось, что за фасадом роскошной жизни, светских выходов и счастливых улыбок на камеру скрывалось тотальное подчинение железной воле супруга. Полина честно призналась, что все полтора десятка лет она плыла по течению, которое профессионально и расчетливо направлял ее знаменитый муж.

"Я как будто жила по некоему сценарию. (...) Если сейчас признаться, это был сценарий Димы. Потому что он прекрасный рассказчик. И достаточно правильный мужчина, которому ты веришь", — без обиняков заявила бывшая супруга телеведущего.

Дмитрий Дибров, обладающий колоссальным интеллектом, ораторским талантом и огромным жизненным опытом, сумел выстроить семейную модель так, что молодая жена безропотно принимала все правила игры. Он талантливо режиссировал их общую реальность — от круга общения и бытовых привычек до глобальных жизненных ориентиров, убедив Полину в безупречности своего видения.

Впрочем, несмотря на все это, экс-супруга поспешила смягчить удар. Она подчеркнула, что подчинялась этому влиянию осознанно и искренне доверяла мужу, а потому ни о чем не жалеет. Полина добавила, что не стала бы менять ни единого дня из прожитых вместе шестнадцати лет, ведь этот брак подарил ей бесценный опыт и прекрасных детей. Теперь же, когда кулисы закрылись и режиссерский контроль остался в прошлом, бывшая жена впервые учится писать сценарий собственной судьбы самостоятельно, без подсказок со стороны всезнающего мэтра.