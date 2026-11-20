Жители и организации Московской области направили более 160 заявок на Всероссийский конкурс "Безграничные возможности". Он посвящен поддержке людей с инвалидностью и развитию инклюзивной среды, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

«Особенно важно, что жители и организации Подмосковья представляют проекты в самых разных сферах — от образования и культуры до развития доступной среды и поддержки семей», – отметил министр соцразвития Московской области Андрей Кирюхин.

По данным регионального ведомства, больше всего заявок поступило в номинации «Свой путь». Среди других востребованных направлений оказались «Счастье быть вместе», «Территория равных возможностей» и «Образование для каждого».

Конкурс проводится по двум тематическим направлениям. «Люди без границ» посвящено личным достижениям людей с инвалидностью, «Норма жизни» – проектам по формированию доступной и инклюзивной среды.

Участвовать могут люди с инвалидностью, семьи, предприниматели, общественные организации, учреждения и муниципальные команды. Не менее половины состава экспертной комиссии сформируют из людей с инвалидностью.

Прием заявок продлится до 30 ноября 2026 года. После регионального отбора лучшие проекты представят на федеральном этапе.

Финал конкурса и награждение победителей запланированы на апрель 2027 года в Москве.