Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом

После того как Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе, общественность обратила внимание на внешность актрисы. По мнению фанатов, Джен выглядит сногсшибательно. Многие считают, что Энистон прихорашивается перед воссоединением с бывшим мужем Брэдом Питтом.
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