Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян

Смуглая красотка из США Блэк Чайн покусилась на лавры Ким Кардашьян. В прошлом стриптизерша, а теперь модель Блэк Чайна прослаивать благодаря своей пятой точке. Вот только народ подметил, что у 29-летней девушки уж больно не красивые ягодицы, многие даже разглядели на них целлюлит.
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