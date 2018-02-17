Целлюлитная стриптизерша мечтает о лаврах Ким Кардашьян

Смуглая красотка из США Блэк Чайн покусилась на лавры Ким Кардашьян. В прошлом стриптизерша, а теперь модель Блэк Чайна прослаивать благодаря своей пятой точке. Вот только народ подметил, что у 29-летней девушки уж больно не красивые ягодицы, многие даже разглядели на них целлюлит.