Мельникова вышла в свет после родов

В Москве состоялся коктейль по случаю оглашения ежегодного списка "100 самых стильных" по версии журнала GQ. Среди многочисленных гостей отметился известный рэп-исполнитель Мот (настоящее имя Матвей Мельников) с супругой Марией, которая недавно подарила ему первенца.
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