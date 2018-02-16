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Фев. 16, 2018
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Мельникова вышла в свет после родов

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В Москве состоялся коктейль по случаю оглашения ежегодного списка "100 самых стильных" по версии журнала GQ. Среди многочисленных гостей отметился известный рэп-исполнитель Мот (настоящее имя Матвей Мельников) с супругой Марией, которая недавно подарила ему первенца.

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