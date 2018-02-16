Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская не скучает в одиночестве. Молодая пианистка регулярно снимается в различных ток-шоу, встречается с друзьями, путешествует. А еще Виталина намерена подать в суд 14 исков, причем, она подчеркивает: к бывшему мужу, актеру Армену Джигарханяну, у нее претензий нет.
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