Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

Виталина Цымбалюк-Романовская не скучает в одиночестве. Молодая пианистка регулярно снимается в различных ток-шоу, встречается с друзьями, путешествует. А еще Виталина намерена подать в суд 14 исков, причем, она подчеркивает: к бывшему мужу, актеру Армену Джигарханяну, у нее претензий нет.