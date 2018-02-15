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Фев. 15, 2018
просмотры: 123

Ренату Литвинову сняли в постели с известным бизнесменом

567

В столичном Петровском пассаже открылся Bosco Casa. Мероприятие посетила режиссер, актриса, сценарист Рената Литвинова. Эксцентричная блондинка с бокалом шампанского прилегла на кровать с главой группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилом Куснировичем.

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