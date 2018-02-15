Семенович в купальнике замоталась в тюль

В День всех влюбленных в Кремле состоялся традиционный большой концерт популярных молодых исполнителей. Все происходящее на главной сцене страны транслировалось не только на канале МУЗ-ТВ, но и в социальных сетях участников шоу. 32 исполнителя, 40 номеров, 4 часа – концерт получился отличный. А за кулисами звезды хвастались новыми нарядами перед коллегами и журналистами. Правда, платье Анны Семенович многие сочили комичным. "Тумбочку нарядили в купальник, а потом замотали в тюль", – смеялись люди.