Разведенка Энистон вышла в свет и сразила всех наповал

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии известного глянцевого журнала InStyle. Гостями мероприятия стало множество знаменитостей. Однако особое внимание привлекла к себе Дженнифер Энистон, которая после развода крайне редко выходит в свет. На сей раз артистка все же появилась на красной дорожке. Облаченная в стильное, но лаконичное длинное черное платье Дженнифер буквально сразила наповал публику.
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