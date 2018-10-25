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Окт. 25, 2018
просмотры: 123

Разведенка Энистон вышла в свет и сразила всех наповал

567

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии известного глянцевого журнала InStyle. Гостями мероприятия стало множество знаменитостей. Однако особое внимание привлекла к себе Дженнифер Энистон, которая после развода крайне редко выходит в свет. На сей раз артистка все же появилась на красной дорожке. Облаченная в стильное, но лаконичное длинное черное платье Дженнифер буквально сразила наповал публику.

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