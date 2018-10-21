Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа

Канадская модель Мелани Мэрден сыграла в новом клипе рэпера T.I. жену 45-го президента США Дональда Трампа Меланью. В ролике она провожает американского лидера, улетающего по делам, а затем устраивает в его кабинете разврат с музыкантом. Кого-то этот клип порадовал. кого-то – огорчил. Равнодушных же почти не осталось. И большинство зрителей решили повнимательнее присмотреться к модели-двойнику Меланьи Трамп. Как оказалось, посмотреть там действительно есть на что. Своими горячими фото красотка охотно делится в Instagram. А для поддержания соблазнительных форм она регулярно наведывается в спортзал.