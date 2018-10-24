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Окт. 24, 2018
просмотры: 123

Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки

567

 Бывшая звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь разместила необработанные фотографии на своей странице в Instagram. Поклонники заметили, что она даже не попыталась скрыть свой живот, и похвалили ее за честные и смелые снимки. 

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