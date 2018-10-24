Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки

Бывшая звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь разместила необработанные фотографии на своей странице в Instagram. Поклонники заметили, что она даже не попыталась скрыть свой живот, и похвалили ее за честные и смелые снимки.
Женщина перенесла в детстве рак
Состоялся Tatler-бал
Телеведущая выбрала стильный образ
Модель сыграла жену американского лидера в клипе рэпера T.I.
Анна расцвела
Сегодня день рождения у легендарной актрисы
В Крыму прошла церемония прощания с погибшими
Екатерина Миронова рассказывает о своей жизни в Сети
Певица празднует день рождения
Погибли по меньшей мере 18 человек
Артистку госпитализировали накануне концертов
Чем занималась чиновница до МИДа
Актриса заверила, что диета ни при чем
О страшном диагнозе стало известно недавно