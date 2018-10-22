Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович

В Государственном Кремлевском дворце состоялся концерт "День Рождения Муз-ТВ. 22 года в эфире!" На сцену вышло множество, знаменитостей, а ведущими громкого действа стали Анна Седокова, Стас Костюшкин, Анна Семенович, Ксения Собчак. По мнению многих зрителей, Собчак, которая недавно объявила о второй беременности, в черном свободном платье с поясом выглядела куда эффектнее и худее яркой Анны Семенович, выбравшей для выхода в свет красное платье по фигуре.
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