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Окт. 23, 2018
просмотры: 123

Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами

567

Накануне, 22 октября, в колонном зале Дома Союзов уже в восьмой раз состоялся культовый Tatler-бал. Светский раут, на котором чествовали дебютанток, собралась посмотреть вся светская Москва. Особенно отличились Яна Рудковская и Тина Канделаки. Обе появились на публике в нарядах с внушительными разрезами на платьях, что вызвало неоднозначное впечатление у зрителей.

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