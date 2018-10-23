Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами

Накануне, 22 октября, в колонном зале Дома Союзов уже в восьмой раз состоялся культовый Tatler-бал. Светский раут, на котором чествовали дебютанток, собралась посмотреть вся светская Москва. Особенно отличились Яна Рудковская и Тина Канделаки. Обе появились на публике в нарядах с внушительными разрезами на платьях, что вызвало неоднозначное впечатление у зрителей.