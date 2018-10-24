Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото

Американская модель Тесса Шнайдер является звездой таблоидов и социальных сетей. И дело не только в ее идеальном лице. Изюминка Шнайдер – отсутствие одной ноги. Тесса лишилась конечности из-за онкологического заболевания, которое перенесла в детстве. Сейчас же модель ходит с протезом и своими фотографиями старается внушить людям оптимизм и веру в собственные силы. Судя по комментариям, манекенщица, которая состоялась как жена и мать, не только вдохновляет общественность своими снимками, но и ошеломляет.
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