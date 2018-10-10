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Окт. 10, 2018
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История дружбы Кокорина и Мамаева

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Александр Кокорин и Павел Мамаев сдружились в декабре 2012 года. Тогда оба жили в Москве: Кокорин играл в "Динамо", а Мамаев в ЦСКА. Футболисты вместе проводили зимние каникулы в США и регулярно хвастались фотографиями из Майами. Однако по-настоящему спортсмены оторвались только летом 2016-го. После чемпионата Европы по футболу Кокорин и Мамаев закатили шикарную вечеринку в Монте-Карло. О кутеже на побережье все еще слагают легенды.

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