История дружбы Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев сдружились в декабре 2012 года. Тогда оба жили в Москве: Кокорин играл в "Динамо", а Мамаев в ЦСКА. Футболисты вместе проводили зимние каникулы в США и регулярно хвастались фотографиями из Майами. Однако по-настоящему спортсмены оторвались только летом 2016-го. После чемпионата Европы по футболу Кокорин и Мамаев закатили шикарную вечеринку в Монте-Карло. О кутеже на побережье все еще слагают легенды.