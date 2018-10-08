Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости

Лолита с мужем, Ирина Слуцкая с дочерью, Влад Топалов не с Региной Тодоренко и другие звезды хохотали над происходящим на сцене в голос. А завсегдатаи светских тусовок обсуждали Нонну Гришаеву. 47-летняя актриса резко похудела и выглядит, как девочка. Кажется, возраст над ней не властен – она изумила свой молодостью. Мужчины таких роскошных женщин не пропускают. Но у них шансов нет – красавица Нонна давно счастлива в браке.