В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

Бывшая модель из Австралии Брук Фреклингтон нашла себе новое занятие. Девушка увлеклась рыбалкой. На аккаунты красавицы в социальных сетях подписаны десятки тысяч человек. А совсем недавно Брук заняла третье место на престижных рыболовных соревнованиях. Когда ее фото увидели россияне, многие признали в модели певицу Валерию. Красотки действительно очень похожи.
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