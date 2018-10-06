В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

Бывшая модель из Австралии Брук Фреклингтон нашла себе новое занятие. Девушка увлеклась рыбалкой. На аккаунты красавицы в социальных сетях подписаны десятки тысяч человек. А совсем недавно Брук заняла третье место на престижных рыболовных соревнованиях. Когда ее фото увидели россияне, многие признали в модели певицу Валерию. Красотки действительно очень похожи.