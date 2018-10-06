Скандальная слава Карины Мишулиной Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Суббота 6 октября
Лента новостей
18:49
Гоген Солнцев показал свою прелестную крошку
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 октября 2018 года
17:53
Морщинистую Стриженову поперли с Первого канала
17:14
Шепелев взорвался из-за неврологии
16:40
Николай Басков о смерти близкого человека: Плачу вместе с семьей
16:10
Жених особенной дочки Хакамады рассказал о венчании
15:40
Елизавету II выселяют из Букингемского дворца
15:18
Сын-фрик Яковлевой после операции стал красавцем
14:37
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию
14:22
Ольга Бузова тайно вышла замуж
13:45
"Вся правда": Максим Фадеев сделал официальное заявление
13:12
Меган Маркл спешно бежит из Британии
12:26
Москвич избил приехавшую на вызов бригаду медиков
12:12
Вывернувший перед Малаховым грязное белье Серов готовится к свадьбе
11:43
Дмитрий Шепелев экстренно госпитализирован в неврологию
11:17
Преданная мужем-турком Ани Лорак подала на развод
10:43
Финал шоу "Голос 60+" омрачил скандал
10:27
Страшные тайны: президент оказался каннибалом
10:01
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
22:04
Пышнотелая ведущая чуть не утопила помощника в прямом эфире
21:56
"К тебе мужики не подойдут": сын отчитал Орлову
21:46
Меркантильную Максакову приготовили к похоронам
21:44
"Опасались за ее жизнь": вскрылась правда о найденной дочери Пескова и Дроздовой
21:31
Кто раскачивает Крымский мост
21:29
Производителей украшений обвинили в оскорблении чувств верующих
21:16
“Прямо в машине”: Блюменкранца из “Дома-2” поймали на измене
21:15
В Башкирии водителя обвинили в смерти трех пассажиров
20:51
Под Волгоградом пенсионер устроил дома наркопритон
20:33
Бесстыдная Гагарина возмутила откровенным нарядом
20:22
Россиян напугали подорожанием водки
20:04
"Не пустил в дом": Кержаков терроризирует бывшую жену
19:41
В Удмуртии пьяный водитель наехал на автобус
19:04
Татарстан потрясен смертельной аварией
18:28
Ловкий прием: Леру Кудрявцеву поймали на грубой фальши
18:06
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора под угрозой срыва из-за терроризма
17:39
Басков и Киркоров подложили свинью Соловьеву
17:23
В Нижнем Тагиле пешеход попал под колеса машины
16:51
Молодая жена Преснякова пошла по стопам хитрой Пугачевой
16:44
В московском метро мигранты устроили массовую драку
16:38
Роскошная Кабаева раскрыла секрет похудения
16:26
Под Тверью в жутком ДТП погибли 13 человек
16:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 октября 2018 года
16:00
"Копытами забили": Собчак пострадала от предательства Рудковской
15:47
Умер снимавший Юрия Гагарина режиссер
15:20
"Синдром уходящего поезда" у женщин среднего возраста
15:20
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы после обрушения
15:18
Володин поздравил Кадырова с днем рождения
15:18
Любовница принца Гарри оголилась ради снимка с рыбой
14:58
Одинаковы с лица: девушки стали похожими друг на друга
14:53
Что сделала седьмая Дума за два года работы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Над Кариной уже смеются": Еремеев раскрыл манипуляции Мишулиной
"Тебя поят и подкладывают как подстилку": Волочкову прилюдно унизили
Дочь заявила о хорошей жизни без Марьянова
Съедает рак: усохший Юдашкин поседел и резко сдал
Как будут спасать Крымский мост после катастрофы
Финал шоу "Голос 60+" омрачил скандал
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 6, 2018
просмотры: 123

В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

567

Бывшая модель из Австралии Брук Фреклингтон нашла себе новое занятие. Девушка увлеклась рыбалкой. На аккаунты красавицы в социальных сетях подписаны десятки тысяч человек. А совсем недавно Брук заняла третье место на престижных рыболовных соревнованиях. Когда ее фото увидели россияне, многие признали в модели певицу Валерию. Красотки действительно очень похожи.

поделиться

комментарии

Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей

Инна Чурикова принимает поздравления

567

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

Примадонна в последнее время зачастила на похороны

567

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Заслуженный тренер была в отличном расположении духа

567

Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

Телеведущая предстала в необычном наряде

567

Дочь поддержала больного Юдашкина на подиуме

В Париже стартовала Неделя моды

567

Весельчак и балагур Роман Карцев

Артист оставил после себя десятки ролей и зажигательных выступлений

567

Каким мир запомнит Шарля Азнавура

Артист скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции

567

Девушка с русскими корнями стала "мисс Финляндия"

Очаровательную блондинку поддержали родители

567

Толпа мужиков побила раскорячившуюся Волочкову

Практика показала, что раздвигать ноги может не только балерина

567

Эпидемия разводов: как российские футболисты оставляли жен

В отечественном спорте наметилась плохая тенденция

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Вывернувший перед Малаховым грязное белье Серов готовится к свадьбе

Торжество будет пышным
Шоу-бизнес

Ольга Бузова тайно вышла замуж

Избранником певицы стал известный спортсмен

Политика

В Киеве заявили об избиении Порошенко
Снова русский след: Голландия выслала группу хакеров
Путин отправил в отставку губернатора Петербурга
Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию

Шоу-бизнес

"Опасались за ее жизнь": вскрылась правда о найденной дочери Пескова и Дроздовой
“Прямо в машине”: Блюменкранца из “Дома-2” поймали на измене
Бесстыдная Гагарина возмутила откровенным нарядом
"Не пустил в дом": Кержаков терроризирует бывшую жену

Проишествия

"Оболью бензином и подожгу": мать Сотниковой в шоке от угроз
Украинского политика утопили в крови за Крымский мост
Пережившая нападение Сотникова: Он сумасшедший
Невероятные подробности дела об угрозе взрыва у стен Кремля

Lifestyle

Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
"Это место никем никогда занято не будет": коллеги оплакивают умершего Карцева
Предсмертное фото Азнавура вызвало шок
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев экстренно госпитализирован в неврологию

Шоумен почувствовал недомогание
Шоу-бизнес

Меган Маркл спешно бежит из Британии

Жена принца Гарри уже собрала чемоданы
Шоу-бизнес

Преданная мужем-турком Ани Лорак подала на развод

Певица заявила о разделе имущества
Шоу-бизнес

"Вся правда": Максим Фадеев сделал официальное заявление

Музыкальный продюсер больше не может молчать

Гороскоп

Меркантильную Максакову приготовили к похоронам
Совет на выходные
У Краско родится ребенок после развода с молодой женой
Последняя капля: жуткая смерть мужа добила певицу Хлебникову

Фоторепортажи

Марфушке – 75!: легендарная актриса отмечает юбилей
Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику
Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"
Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

Спорт

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора под угрозой срыва из-за терроризма
Дарья Домрачева попала в скандал из-за голой груди
16-летняя Загитова в необычном наряде произвела фурор
Прошедший сквозь грязь Овечкин заткнул недругам рты

Регионы

Леденящие душу детали смертельного ДТП с маршруткой
Раскуроченная маршрутка и трупы на асфальте: жуткие кадры с места ДТП под Тверью
Крымский мост рушится: в море упал железнодорожный пролет
Переправу через Керченский пролив неожиданно закрыли
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru