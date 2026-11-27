Эпатажный певец Прохор Шаляпин отметил свой 43-й день рождения.



Для большинства отечественных знаменитостей день рождения — это главный повод для хвастовства, грандиозных банкетов, потока пафосных постов в социальных сетях и демонстрации своей успешности. Однако Прохор Шаляпин, всегда умевший удивлять публику своими неординарными поступками, в очередной раз пошел против течения. 26 ноября, когда артисту исполнилось 43 года, вместо привычного "звездного" кутежа он выбрал заботу о собственном организме.

Как стало известно, вместо праздничного торта и шампанского шоумен отправился в легендарную Кремлевскую больницу, где провел комплексное медицинское обследование. Артист, встретивший свой личный Новый год на больничной койке, признался, что такой прагматичный подход к празднику для него сейчас гораздо важнее, чем шумные поздравления.

"В день рождения я жду поздравления от совсем маленького круга людей и ставлю в голове галочки. Но если кто-то из коллег меня не поздравил, я об этом даже не вспоминаю. Я тоже забываю часто", — без тени смущения заявил Шаляпин в беседе с журналистами.

При этом Прохор высказал весьма циничную и пугающую философию, которая резко контрастирует с общепринятыми нормами шоу-бизнеса. Певец признался, что искренне недоумевает, почему люди вообще устраивают из своего взросления праздник. Для него каждый прожитый год — это не повод для радости, а грустное напоминание о неизбежном.

"Странно, как многие люди отмечают день рождения: они ведь на год стали ближе к могиле, а скачут и радуются. Мне не нужны никакие подарки. Я не понимаю, когда люди стремятся напомнить в соцсетях, что у них день рождения", — отрезал артист.