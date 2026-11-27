Подземный переход от станции метро "Новомосковская" к будущему кампусу МГТУ "СТАНКИН" планируют открыть в 2027 году. В Коммунарке также построят новые дороги и обустроят остановки.

О планах развития транспортных связей в Коммунарке Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». Новыми маршрутами смогут пользоваться студенты и преподаватели будущего кампуса, а также жители района.

«В частности, в 2027 году планируем открыть подземный пешеходный переход от вестибюля станции “Новомосковская” Троицкой линии метро к будущему кампусу университета», — написал мэр Москвы.

Развитие улично-дорожной сети разделили на два этапа. На первом предстоит построить и реконструировать почти четыре километра дорог. В перечень вошли внутриквартальные проезды с заездами к социальным объектам, участок от Старопрокшинского шоссе в сторону улицы Карасева и новый участок от улицы Карасева с круговым движением.

Кроме дорог, здесь появятся остановки наземного городского транспорта и парковочные места. Завершение первого этапа намечено на 2028 год.

Транспортные работы связаны с созданием в Коммунарке научно-образовательного и культурного кластера. Строительство его объектов уже началось. Помимо кампуса Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», в состав кластера войдут головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, суперколледж, студенческий спортивный комплекс и межмузейный депозитарно-выставочный комплекс.

Таким образом, будущий кампус получит пешеходную связь с Троицкой линией метро, а дорожная сеть обеспечит подъезды к новым учреждениям. Подробности проекта опубликованы на mos.ru.