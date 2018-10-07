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Окт. 7, 2018
просмотры: 123

Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода

567

Любовь ушла, завяли помидоры, а деньги возлюбленного остались. Эти красотки однажды сделали правильный выбор и начали встречаться с успешным бизнесменом. И пусть отношения развалились, зато теперь разведенные дивы могут не бояться за свое будущее.

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