Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода

Любовь ушла, завяли помидоры, а деньги возлюбленного остались. Эти красотки однажды сделали правильный выбор и начали встречаться с успешным бизнесменом. И пусть отношения развалились, зато теперь разведенные дивы могут не бояться за свое будущее.

