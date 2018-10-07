Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода

Любовь ушла, завяли помидоры, а деньги возлюбленного остались. Эти красотки однажды сделали правильный выбор и начали встречаться с успешным бизнесменом. И пусть отношения развалились, зато теперь разведенные дивы могут не бояться за свое будущее.
Красотка выглядит очень эффектно
Инна Чурикова принимает поздравления
Примадонна в последнее время зачастила на похороны
Заслуженный тренер была в отличном расположении духа
Телеведущая предстала в необычном наряде
В Париже стартовала Неделя моды
Артист оставил после себя десятки ролей и зажигательных выступлений
Артист скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции
Очаровательную блондинку поддержали родители
Практика показала, что раздвигать ноги может не только балерина
В Сети разгорелся скандал
Певица раскрыла свое текущее местоположение
Президентская чета погрязла в конфликтах
Звезда сделала откровенное признание